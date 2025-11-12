TV binasına silahla giren şüpheli tutuklandı

12 Kasım 2025, Çarşamba

Sarıyer’de Beinsport binasına silah göstererek giren Kemal S., polis ekiplerinin ikna çabasıyla emniyete götürüldü. Şüphelinin silahının oyuncak olduğu belirlenirken, Kemal S. çıkarıldığı mahkemece “silahlı tehdit” ve “iş yeri dokunulmazlığını ihlal” suçlarından tutuklandı. O anlara ait müzakere görüntüleri ortaya çıktı.
