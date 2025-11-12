12 Kasım 2025, Çarşamba
TV binasına silahla giren şüpheli tutuklandı
Sarıyer’de Beinsport binasına silah göstererek giren Kemal S., polis ekiplerinin ikna çabasıyla emniyete götürüldü. Şüphelinin silahının oyuncak olduğu belirlenirken, Kemal S. çıkarıldığı mahkemece “silahlı tehdit” ve “iş yeri dokunulmazlığını ihlal” suçlarından tutuklandı. O anlara ait müzakere görüntüleri ortaya çıktı.