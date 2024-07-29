29 Temmuz 2024, Pazartesi
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Tuzluca'dan nefes kesen doğal güzellikler
Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimlerdeki köyler, doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor. Son dönemde yapılan dron çekimleri, bölgenin nefes kesici manzaralarını havadan ortaya koydu. Köylerin arasından geçen dereler, yemyeşil arazileriyle birlikte muazzam bir doğal peyzaj sunuyor.