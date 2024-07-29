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Tuzluca'dan nefes kesen doğal güzellikler

Tuzluca'dan nefes kesen doğal güzellikler

İHA
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Giriş: 29.07.2024 13:37
Güncelleme:29.07.2024 13:40
Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimlerdeki köyler, doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor. Son dönemde yapılan dron çekimleri, bölgenin nefes kesici manzaralarını havadan ortaya koydu. Köylerin arasından geçen dereler, yemyeşil arazileriyle birlikte muazzam bir doğal peyzaj sunuyor.
Tuzluca’dan nefes kesen doğal güzellikler
Tuzluca'dan nefes kesen doğal güzellikler
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