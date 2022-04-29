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Tuzla'da fabrika patlaması! Kişi hayatını kaybetti 9 yaralı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2022 15:28
Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarında meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmeye çalışıyor. İstanbul Valiliği, Tuzla'daki fabrika yangınında 3 işçinin hayatını kaybettiğini, 9 işçinin de yaralandığını bildirdi.
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