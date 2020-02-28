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28.02.2020

Tuzla'da çarpışan gemiler yan yattı | VİDEO

İstanbul Tuzla açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen bir gemi başka bir gemiye çarptı. Hasar görerek su alan 2 gemide bulunan toplam 13 mürettebat,  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve etkili olan lodos nedeniyle Tuzla açıklarında Clavigo adlı bir gemi demir tarayarak sürüklenmeye başladı.

13 PERSONEL KURTARILDI
Sürüklenme esnasında Clavigo adlı gemi Dede adlı başka bir gemiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan ve aldıkları hasar nedeniyle su alan 2 gemide bulunan 13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, Gemilerden bir tanesinin batma tehlikesinin olduğu öğrenildi.

HASARIN BOYUTU GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan gemilerdeki hasarın boyutu havadan görüntülendi. Yan yatan gemilerden yakıt sızdığı da görüntülere yansıyor.

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