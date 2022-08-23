23 Ağustos 2022, Salı
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Tuz Gölü'nden sevindiren haber! Bakanlığın yürüttüğü projeyle Flamingolar kurtuldu
Tuz Gölü'ndeki flamingoların korunmasına yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Son yıllarda şiddetli kuraklık nedeniyle sık sık flamingo ölümleri yaşanıyordu. Özellikle flamingoların çoğunlukla üreme yaptığı Tuz Gölü ve çevresinde de aynı sorun ortaya çıkmıştı. Bakanlık harekete geçti ve Tuz Gölü'ndeki flamingolar kurtuldu.