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Türkiye’ye karşı kirli ittifak! Yunanistan Suudi Arabistan’a “Patriot” konuşlandıracak
Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı müttefik arayışında bulunan Yunanistan, Suudi Arabistan’la ortak askeri tatbikat gerçekleştirmiş, Riyad’a savaş uçakları, Girit Adası'ndaki Souda Askeri Üssü'ne konuşlanmıştı. Dendias’ın Riyad ziyareti sonrası Yunan hükümetinin ABD’den aldığı Patriot hava savunma sistemlerinden bir tanesini Suudi topraklarına konuşlandırılacağı belirtildi.