Türkiye’nin NÜFUSU ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı

Türkiye nüfusu artıyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Türkiye nüfusu 2021'de, geçen yıla oranla 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN