19 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Türkiye’nin NÜFUSU ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı

Türkiye’nin NÜFUSU ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.12.2022 16:11
Türkiye nüfusu artıyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Türkiye nüfusu 2021'de, geçen yıla oranla 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin nüfusu ne kadar?
Türkiye’nin nüfusu ne kadar?
Polis çatıdaki genci ölümün kıyısından son anda aldı
Polis çatıdaki genci ölümün kıyısından son anda aldı
İznik Gölü’nde kuraklık çanları!
İznik Gölü’nde kuraklık çanları!
Hava soğudu tezgahlar şenlendi!
Hava soğudu tezgahlar şenlendi!
4 yıldır ulaşım problemi çözülmedi
4 yıldır ulaşım problemi çözülmedi
İstanbul’a kar yağacak mı?
İstanbul’a kar yağacak mı?
Aniden karşılarına çıktı! Dev ayı...
Aniden karşılarına çıktı! Dev ayı...
Bir annenin başarı öyküsü
Bir annenin başarı öyküsü
2 İETT otobüsü yolda kaldı! Sürücülere zor anlar yaşattı
2 İETT otobüsü yolda kaldı! Sürücülere zor anlar yaşattı
Yerin altında yatan cevher
Yerin altında yatan cevher
Mert Ramazan Demir olaylı geceyi anlattı
Mert Ramazan Demir olaylı geceyi anlattı
Duran köpeği ezip kaçtı!
Duran köpeği ezip kaçtı!
Daha Fazla Video Göster