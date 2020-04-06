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06.04.2020

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünyaya örnek oldu! ABD ve İngiltere'yi sağlık alanında geride bıraktık |Video

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelesi dünyaya örnek oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 94 ülkenin Türkiye'den destek istediğini sadece bunlardan 23 ülkenin taleplerine kısmen yanıt verildiğini duyurdu. 94 ülkeden kimi bilgi paylaşımı kimi ise tıbbı malzeme yardımı istedi. Türkiye'nin hasta yatağı kapasitesi son 20 yılda yüzde 80 artış gösterdi 2000 yılında 134 bin 950 olan yatak sayısı 2020'de 240 bine çıktı. Bunlarda 100 bini tek kişilik, bu rakamlarla Türkiye son yıllarda kişi başına düşen yatak sayısını en fazla arttıran ülkelerin başında geliyor. Hatta ABD, Kanada ve İngiltere sıralamada Türkiye'nin gerisinde yer alıyor. Peki Türkiye bu konuma nasıl geldi? 2002 yılında Türkiye'de kaç hastane vardı şimdi kaç hastane var? İşte son 18 yılda Türkiye'nin sağlık ordusunun nereden nereye geldiğini anlatan haberimiz...

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelesi dünyaya örnek oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 94 ülkenin Türkiye'den destek istediğini sadece bunlardan 23 ülkenin taleplerine kısmen yanıt verildiğini duyurdu. 94 ülkeden kimi bilgi paylaşımı kimi ise tıbbı malzeme yardımı istedi. Türkiye'nin hasta yatağı kapasitesi son 20 yılda yüzde 80 artış gösterdi 2000 yılında 134 bin 950 olan yatak sayısı 2020'de 240 bine çıktı. Bunlarda 100 bini tek kişilik, bu rakamlarla Türkiye son yıllarda kişi başına düşen yatak sayısını en fazla arttıran ülkelerin başında geliyor. Hatta ABD, Kanada ve İngiltere sıralamada Türkiye'nin gerisinde yer alıyor.

Peki Türkiye bu konuma nasıl geldi? 2002 yılında Türkiye'de kaç hastane vardı şimdi kaç hastane var? İşte son 18 yılda Türkiye'nin sağlık ordusunun nereden nereye geldiğini anlatan haberimiz...

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