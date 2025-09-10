Türkiye’nin konuştuğu o cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı

10 Eylül 2025, Çarşamba

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Sevgi Yandık'ın son anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, katil zanlısı Doğan Ş.'nin genç kadını evden alarak 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte parka götürdüğü ve burada ikili arasında tartışmanın başladığı anlar yer alıyor.
