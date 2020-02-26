Türkiye'nin konuştuğu liseli kayıp kızlarla ilgili son dakika gelişmesini Müge Anlı canlı yayında açıkladı |Video

Türkiye'nin konuştuğu 3 kayıp lise genç kızla ilgili son dakika gelişmesini Müge Anlı canlı yayında duyurdu. 26 Şubat Çarşamba günkü yayında kayıp kızların bulunduğunu açıklandı. Peki 3 kız neredeydi? Nasıl bulundular? Tüm detaylar haberimizde...

Otostop ile Isparta'dan İzmir'e giden liseli 3 genç kızın 6 günlük kaçışı son buldu. Müge Anlı'da yaklaşık bir haftadır konu edinilen kendilerinden haber alınamayan 3 kız çocuğu İzmir'de bulundu.

20 Şubat Perşembe günü Isparta'daki evlerinden okula gidiyoruz diyerek macera için evden kaçan üç yakın arkadaş; 15 yaşındaki Tuana Y., 16 yaşlarındaki Gülizar S. ve 16 yaşındaki Buse A. kayboldu. Aileler, kaybolan çocuklarının bulunması için soluğu Müge Anlı'nın programında aldı. Henüz çocuk yaşta olan 3 kız çocuğu aralarında anlaşarak macera için Isparta'dan yola çıkıp Türkiye'yi dolaşmak istediler. Aileleri ise o esnada Müge Anlı'dan ve ekran başındaki izleyicilerden gözyaşları içinde yardım istediler. Müge Anlı'nın endişeleri her geçen gün büyüyen annelerin sesini duyurmasından hemen sonra izleyiciler yayını telefon yağmuruna tuttu ve kızları gördüklerini söylediler.

ISPARTA'DAN KAÇTILAR İZMİR'DE BULUNDULAR

Çıktıkları yolda birçok izleyici tarafından görülen üç kız çocuğunun otostop çekerek önce Denizli'ye ardından İzmir'e gittiklerini tespit edildiğini yayına bağlanan izleyicilerin ihbarıyla öğrenildi. İhbar üzerine İzmir İl Emniyet Kayıp Şahıslar Amirliği harekete geçti. Kızları gördüklerini söyleyen izleyiciler programı ararken bir yandan da İzmir emniyeti güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Hareketli saatlerin yaşandığı anda izleyicilerden biri olan Fazıl Yavaş kızları İzmir, Konak meydanında gördüğünü söyledi. İzmir polisine bağlı yunus ekipleri ise verilen adrese giderek çocuklara ulaştı ve çocuk şube müdürlüğüne götürdüler. Kızların sağ salim bulunmasıyla herkes rahat bir nefes aldı müjdeli haberi endişeli annelere Müge Anlı verdi. Anneler ise ihbarda bulunan tüm izleyicilere teşekkür etti. Kayıp kızları bulan izleyici Fazıl Yavaş'ı ise Müge Anlı İzmir'den stüdyoya canlı yayına davet ederek teşekkür etmek için kendisine çiçek takdim etti.