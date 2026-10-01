Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Gelecek çeyrek asra da damga vuracağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 25 yıllık siyasi mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partinin milletin desteğiyle bugünlere geldiğini belirten Erdoğan, kadın teşkilatlarının AK Parti’nin başarısındaki önemli rolüne dikkat çekti. Teşkilatların çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Dimdik ayaktayız, durmak yok” dedi. AK Parti’nin gelecek çeyrek asra da damga vuracağını söyledi.