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Yunanistan'da Oruç Reis paniği: Yunan basını Türkiye'nin NAVTEX'ini manşete taşıdı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yunanistan'da Oruç Reis paniği: Yunan basını Türkiye'nin NAVTEX'ini manşete taşıdı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruma kararlılığı kapsamında Oruç Reis Araştırma Gemisi için yeni NAVTEX ilan etmesi, Yunanistan'da derin bir yankı ve panik uyandırdı. Türkiye'nin 1-25 Ekim tarihleri arasında yürüteceği bilimsel çalışmalar Atina'da "provokasyon" hezeyanlarıyla karşılanırken, Yunan basını Ankara'nın KKTC'yi stratejik bir enerji üssüne dönüştürecek hamlesini korkuyla manşetlerine taşıdı. Doğu Akdeniz'de suları yeniden ısıtan tarihi adımı ve Atina'daki çaresizliği A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

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