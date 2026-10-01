Dubai-Tel Aviv seferinde gizemli kriz: Katil Netanyahu'dan seçim öncesi "11 Eylül" tiyatrosu mu?

Dubai'den Tel Aviv'e giden yolcu uçağının "kaçırılma" sinyali vererek Suudi Arabistan'a acil iniş yapması dünya gündemine bomba gibi düşerken, olayın perde arkasındaki soru işaretleri giderek büyüyor. İsrail basını ve Başbakan Binyamin Netanyahu yönetiminin sürekli çelişen iddialarla kamuoyunu yönlendirmeye çalışması, "Yaşananlar seçim öncesi kurgulanan bir kriz mi?" sorusunu akıllara getirdi. Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar, bölgedeki bilgi kirliliğini ve Tel Aviv yönetiminin algı operasyonunu A Haber ekranlarında aktardı.