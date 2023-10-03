Türkiye'nin konuştuğu Efe Beycan umre dönüşü ilk kez A Haber'e konuştu!

Sosyal medyada yayılan görüntülerde 'Zebani' olduğunu iddia eden ve yaptığı açıklamalarla viral olan 18 yaşındaki Efe Beycan şehadet getirerek Müslüman olmuştu. Türkiye'nin konuştuğu Efe umre dönüşü ilk kez A Haber'e konuştu.