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Türkiye’nin ilk su altı müzesi: Side

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Giriş: 02.08.2023 08:44
Antalya'daki Side Su Altı Müzesi tatilcilerden yoğun ilgi görüyor. 117 heykelden oluşan koleksiyonuyla ziyaretçilerine eşsiz deneyim sunan müze, Türkiye'nin de ilki olma özelliğini taşıyor.
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Türkiye’nin ilk su altı müzesi: Side
Türkiye’nin ilk su altı müzesi: Side
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