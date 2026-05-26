Ankara’da kabus gecesi! Tavan çöktü, ev sular altında kaldı: “İlla birinin ölmesi mi gerekiyor?”

Ankara’nın Konutkent Mahallesi’nde günlerdir etkili olan sağanak yağış, 12 katlı bir binanın üçüncü katında yaşayan Koçak ailesi için faciaya dönüştü. İddiaya göre, tavanın su akıttığına dair defalarca yapılan uyarılara rağmen ne ev sahibi ne de site yönetimi kılını kıpırdattı. Gece yarısı büyük bir gürültüyle çöken tavan, evi sular altında bırakırken; eşyaları kullanılamaz hale gelen aile, can güvenliklerinin olmadığını belirterek yetkililere isyan etti.