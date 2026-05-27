CHP'de sosyal medya krizi! “Özgür Özel iletişim” hamlesi tartışmaları alevlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşanan yönetim tartışmaları yeni bir boyut kazandı. CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarının isimlerinin değiştirilmesi ve bazı ilçe başkanlıklarının hesaplarında “Özgür Özel” vurgusunun öne çıkarılması parti içinde yeni bir krizin fitilini ateşledi. Hukukçular, parti tüzel kişiliğine ait hesapların şahıslarla özdeşleştirilmesinin disiplin süreçlerini gündeme getirebileceğini belirtirken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin kurumsal hesapların devri konusunda girişimlerini sürdürdüğü ifade ediliyor.