Bahçeli'den mutlak butlanın ardından sağduyu çağrısı: CHP birleşip kenetlenmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan kararıyla iptal edilmesinin ardından yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, CHP'nin Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu, parti içindeki çatışmanın sokak eylemlerine dönüşmemesi gerektiğini ve CHP tabanının birleşerek kenetlenmesi gerektiğini vurguladı. MHP lideri ayrıca CHP'ye 4 kritik uyarıda bulunarak "arınma ve durulma" sürecinin başlaması, il-ilçe kongrelerinin ardından büyük kurultayın gerçekleşmesi ve bu tarihin CHP'nin kuruluşu olan 9 Eylül'de olabileceğini belirtti.