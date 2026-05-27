İzmir'de çifte kriz! Belediye Başkanı ve bir şüpheli tutuklandı

İzmir'de aynı gün hem CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklama kararı çıktı hem de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı program öncesinde polisle partililer arasında gerginlik yaşandı. Sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutukladı. Olaya ilişkin son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Tayfun Er, soruşturmaya ilişkin detayları aktardı.