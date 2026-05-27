CHP'nin "Direniş vekiller" grubunda kimler var?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla Genel Başkanlık koltuğuna oturması, Özgür Özel cephesinde krize neden olurken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP kulislerinde Özgür Özel'in yeni parti kurma hazırlığında olduğu konuşulurken, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı gizli bir WhatsApp grubu kurulduğu ortaya çıktı. "Direniş CHP Grubu" isimli grup Özel'e destek veren Grup başkanvekilleri Murat Emir, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın tarafından kurulurken, grupta 92 vekilin bulunduğu öğrenildi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Özel'in "Direniş" grubunun ayrıntılarını aktardı.