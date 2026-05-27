ANALİZ | 27 Mayıs'ta basın neden darbenin sözcüsü oldu

Türk siyasi tarihinin utançlarından biri olan 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin üzerinden 66 yıl geçti. Seçilmiş hükümeti hedef alan müdahale, Başbakan Adnan Menderes ile birlikte Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlanırken, demokrasi tarihinde derin izler bıraktı. Milli iradenin kesintiye uğradığı bu sürecin yalnızca siyasi değil, medya boyutu da yıllardır tartışılıyor. Peki darbe öncesinde kamuoyunun şekillendirilmesinde hangi isimler ve hangi yayın organları rol oynadı? A Haber Araştırma ve Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in kaleme aldığı analizde, 27 Mayıs darbesine giden yolun medya cephesi mercek altına alındı.