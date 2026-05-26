İzmir'de 40 yıllık gelenek yaşatılıyor! Balkan ezgileriyle arefe coşkusu sokaklara taştı

Kurban Bayramı arifesinde İzmir'in Bornova ilçesindeki Çamdibi Mahallesi'nde bayram coşkusu sokaklara taştı. Makedonya'dan Türkiye'ye taşınan ve yaklaşık 40 yıldır yaşatılan "arefe çalgısı" geleneği, bu yıl da yüzlerce kişiyi bir araya getirdi. Balkan ezgilerinin yankılandığı mahallede gençlerden yaşlılara onlarca müzisyen sahne alırken, vatandaşlar renkli anları cep telefonlarıyla kaydetti. A Haber Muhabiri Tayfun Er ve kameraman İsa Mustafa Eraslan, arife gününe damga vuran o görüntüleri ekrana taşıdı.