Özgür Özel'in tebligat yırtma videosu kurgulanmış bir sahne mi?

Ankara Bölge Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'de 38. Olağan Kurultayı iptal ederek mutlak butlan kararı vermesinin ardından partideki kaos sürüyor. Önceki gün CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'in binayı terk etmeyerek tebligat yırtma videosu gündemde oldukça konuşulurken görüntülerin kurgu olduğu ileri sürüldü. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Hukukçu Avukat Hadi Dündar, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür CHP'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hadi Dündar hukuki açıdan mutlak butlan kararının CHP'ye elektronik ortamda kararın tebliğ edildiğini vurgularken, Mahmut Övür ise Özgür Özel'in yaptığının bir gösteri olduğunu ileri sürerek "Siyasi şov" olarak nitelendirdi.