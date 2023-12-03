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Türkiye’nin ilk engelli beden eğitimi öğretmeni! Öğrencileri için şehir değiştirirken kaza yaptı

A Haber
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Giriş: 03.12.2023 14:38
A Haber azmin ve sabrın başrolde olduğu bir hikayeyi ekranlara taşıdı. Beden eğitimi öğretmeni Ramazan Sincar, 10 yıl önce geçirdiği bir trafik kazasının ardından tekerlekli sandalyeye mahkum oldu ama o yılmadı pes etmedi. Hem çok sevdiği mesleği öğretmenliğe geri döndü hem de masa tenisinde milli sporcu oldu ve Türkiye şampiyonluğunu kazandı.
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