Türkiye’nin ilk engelli beden eğitimi öğretmeni! Öğrencileri için şehir değiştirirken kaza yaptı

A Haber azmin ve sabrın başrolde olduğu bir hikayeyi ekranlara taşıdı. Beden eğitimi öğretmeni Ramazan Sincar, 10 yıl önce geçirdiği bir trafik kazasının ardından tekerlekli sandalyeye mahkum oldu ama o yılmadı pes etmedi. Hem çok sevdiği mesleği öğretmenliğe geri döndü hem de masa tenisinde milli sporcu oldu ve Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

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