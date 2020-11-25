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Türkiye'den Etiyopya'ya eğitim desteği

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Giriş: 25.11.2020 14:52
Güncelleme:25.11.2020 14:54
Etnik çatışmalar, çekirge istilaları, susuzluk... Etiyopya geçmişten bugüne sorunlarla boğuşuyor. Ülkenin en büyük sorunlardan biriyse eğitim. Pek çok bölgede çocuklara yeterli eğitim imkanı sağlanamıyor. Türk sivil toplum kuruluşlarıysa bu durumu tersine çevirmek için yoğun çaba içerisinde...

Etnik çatışmalar, çekirge istilaları, susuzluk... Etiyopya geçmişten bugüne sorunlarla boğuşuyor. Ülkenin en büyük sorunlardan biriyse eğitim. Pek çok bölgede çocuklara yeterli eğitim imkanı sağlanamıyor. Türk sivil toplum kuruluşlarıysa bu durumu tersine çevirmek için yoğun çaba içerisinde...

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Etiyopya'ya eğitim desteği
Etiyopya'ya eğitim desteği
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