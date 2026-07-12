Çin'in Şiir Adası: Jiangxinyu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çin'in Wenzhou kentindeki Jiangxinyu Adası, eşsiz doğal güzelliklerinin yanı sıra binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasıyla da dikkat çekiyor.Doğal peyzajı, tarihi yapıları ve klasik Çin edebiyatına ilham veren kültürel birikimiyle öne çıkan ada, ziyaretçilerini geçmişe uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek, Jiangxinyu Adası'ndan bölgenin dikkat çeken özelliklerini ve bu eşsiz mirasa ilişkin detayları aktardı.