Çipras'tan Miçotakis'e F-35 eleştirisi
Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'nin F-35 alımına ilişkin yaptığı olumlu açıklamalar Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Gelişme Atina'da siyasi tartışmaları da beraberinde getirirken, eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Miçotakis hükümetini sert sözlerle eleştirdi. Çipras, "Çipras, Türkiye'nin savunma sistemleri edinirken Yunanistan'ın Çoban Adası'na kablo döşeyemediğini söyledi." sözleriyle hükümetin savunma politikasını hedef aldı. Türkiye'nin F-35 alımına ilişkin gelişmelerin Yunanistan'daki yansımalarını ve Atina'da yaşanan siyasi tartışmaları A Haber Muhabiri İlhan Tahsin aktardı.