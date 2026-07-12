TCG İstanbul'un tek kadın subayı: Almina

Türkiye'nin yerli ve millî imkânlarla geliştirilen ilk fırkateyni TCG İstanbul'da yüzlerce personel Mavi Vatan'ın güvenliği için görev yapıyor. Bu ekibin dikkat çeken isimlerinden biri ise geminin tek kadın subayı Deniz Teğmen Almila Bahçekapılı. Mesleğine olan bağlılığı ve görevine duyduğu sorumlulukla öne çıkan Bahçekapılı, TCG İstanbul'daki çalışma hayatını ve yaşadığı deneyimleri A Haber'e anlattı. A Haber Muhabiri Nuray Korkmaz ile Kameraman Murat İçen, TCG İstanbul'dan detayları ekranlara taşıdı.