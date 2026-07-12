ANALİZ | O gece hangi lider neredeydi, ne yaptı?

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O karanlık gecede millet, FETÖ'cü darbecilere karşı tek yürek oldu ve millî iradeye sahip çıktı. Peki, 15 Temmuz gecesi hangi lider neredeydi, hangi kararları aldı ve o kritik saatlerde neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihe geçen "Milletimi meydanlara davet ediyorum." çağrısını yaptığı dakikalarda siyasi liderler neredeydi, nasıl bir tutum sergilediler? A Haber'in analiz haberinde, darbe girişiminin seyrini değiştiren gelişmeler, siyasi liderlerin o gece verdiği kritik kararlar ve attığı adımlar mercek altına alındı.