12 Ekim 2025, Pazar

Türkiye’de ilk! Kızılkanat balığı tutma yarışması başladı

Giriş: 12.10.2025 09:49
Türkiye'de ilk kez kızılkanat balığı tutma yarışması Sakarya'da düzenlendi. Sapanca'da kıyasıya bir mücadele var. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Erdem aktardı.
