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Türkiye'de doğal afetlerde ilk sırayı heyelanlar alıyor

Türkiye'de doğal afetlerde ilk sırayı heyelanlar alıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 11:15
Türkiye'de son 50 yılda yaşanan doğal afetlerde ilk sırayı heyelanların aldığı ve en fazla heyelanın da Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde yaşandığı belirtildi.
Türkiye’de doğal afetlerde ilk sırayı heyelanlar alıyor
Türkiye'de doğal afetlerde ilk sırayı heyelanlar alıyor
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