Ezan yasağı krizi büyüyor: Tehdit sadece Filistin'le sınırlı değil

İsrail'in camilerde hoparlörle ezan okunmasını yasaklamayı hedefleyen girişimi, Filistin yönetimi tarafından "din savaşı ilanı" olarak nitelendirildi. A Haber'e konuşan Akademisyen ve Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, söz konusu adımın yalnızca Müslümanları değil, tüm inanç özgürlüklerini hedef aldığını söyledi. Orallı, bugün ezana yönelik getirilen kısıtlamaların yarın diğer ibadethaneleri de kapsayabilecek tehlikeli bir sürecin habercisi olabileceği uyarısında bulundu. İsrail'in uygulamalarına karşı uluslararası toplumun sessiz kalmasının küresel ölçekte yeni gerilimleri tetikleyebileceğini ifade etti.