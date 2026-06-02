CHP'de ipler tamamen koptu! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu ve destekçilerine şok sözler: "Dostu düşmanı ayırmada ustalaştık!"

Cumhuriyet Halk Partisi’nde genel başkanlık yarışı ve iç hesaplaşmaların gölgesinde gerçekleşen grup toplantısında tansiyon zirveye çıktı. Grup Başkanı Özgür Özel, kürsüden Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine zehir zemberek mesajlar gönderirken, salondan yükselen "Hain Kemal" sloganları partideki bölünmüşlüğü bir kez daha gözler önüne serdi. Değişim tartışmalarının odağındaki Özel, Kılıçdaroğlu destekçilerini "düşman" safına koyan imalı açıklamalarda bulundu.