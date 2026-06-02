CHP'de yeni nesil kalkışma planı! Halkı galeyana getirmek için ders almışlar

CHP'de mutlak butlan krizinin ardından parti içinde güç savaşları sürerken, Özgür Özel'in TBMM'deki grup toplantısı başta olmak üzere her fırsatta sokak çağrıları yapması tepkileri beraberinde getiriyor. A Haber'e konuk olan Gazeteci Mustafa Ertekin, CHP'deki son yaşananları değerlendirirken,parti içindeki bir grubun İBB soruşturmalarının başladığı süreçte halkı galeyana getirmek ve devleti millet ile karşı karşıya getirmek için kirli bir provokasyon hazırlığı yapıldığını belirtti. Ertekin CHP'li 6 kişinin "yeni nesil kalkışma" planı yaparak sokaklarda kaosu amaçladığını vurguladı.