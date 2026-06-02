CHP’de tarihi hesaplaşma! Kılıçdaroğlu’ndan belediyelere FETÖ denetimi: Her şey mercek altında!

Ankara kulisleri hareketli! Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde 4,5 saat süren kritik MYK toplantısı sona erdi. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen ilk MYK'dan yansıyan kulis bilgilerini paylaşan A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'ye ilişkin yaptığı açıklamaların ardından CHP'li belediyelerde FETÖ ve yolsuzluk iddialarına yönelik kapsamlı bir iç denetim sürecinin başlatılmasının gündeme geldiğini aktardı. Yeşiltaş, parti içinde yeni dönemin yol haritasının şekillendiğini belirterek Ankara'dan dikkat çeken ayrıntıları paylaştı.