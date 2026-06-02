Washington-Tahran hattında kritik süreç! Trump'tan peş peşe flaş açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin sona erdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, "Anlaşma vakti geldi" mesajını verdi. Trump ile katil Netanyahu arasında yaşanan gerilimli telefon görüşmesi uluslararası kamuoyunda yankı uyandırırken, Washington-Tahran hattındaki kritik diplomatik süreç ve kulislere yansıyan gelişmeler A Haber muhabirleri Ekber Karabağ ve İrfan Sapmaz tarafından canlı yayında tüm yönleriyle değerlendirildi.