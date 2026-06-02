Chp'de disiplin depremi! “Hain” sloganları sonrası ihraç düğmesi mi basılıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kurultay sonrası yaşanan liderlik gerilimi yeni bir boyuta taşındı. CHP Genel Merkezi kulislerinden gelen bilgilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "hain" sloganları atanlar ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan isimler için disiplin süreci başlatılabilir. Gözler şimdi perşembe günü toplanması beklenen Yüksek Disiplin Kurulu'na çevrilirken A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, Parti yönetiminin sert adımlar atabileceğini ve bazı il başkanlarının da ihraç ya da görevden alma sürecinin odağında olabileceğini söyledi.