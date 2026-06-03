CHP'de ahlaki çöküş! Özel'den Kılıçdaroğlu'nun danışmanına hakaret: "İğrenç bıyıklı"

CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan liderlik krizi her geçen gün derinleşirken, Özgür Özel'in TBMM'deki hakaret içeren ifadeleri tansiyonu yükseltti. Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'i hedef alarak "iğrenç bıyıklı, berduş" şeklinde ağır ifadeler kullanması siyaset gündemine oturdu. Özel'in hakaret içeren söylemleri tepkilere neden olurken konu A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programında masaya yatırıldı. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş yaşananları "ahlaki çöküş" olarak değerlendirirken CHP içinde bir "mağduriyet yarışı" yaşandığını ve parti içerisindeki gerilimin daha da tırmanacağına dikkat çekti.