18 Ekim 2025, Cumartesi
Türkiye-Suriye ilişkilerinde hedef 5 milyar dolar ticaret hacmi
MÜSİAD Gaziantep Şubesi ev sahipliğinde Türkiye-Suriye arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla ‘Suriye Bilgilendirme' paneli düzenlendi. Panel öncesi açıklamalarda bulunan MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, "Çok kısa bir zaman içerisinde 5 milyar dolar ticaret hacmini yakalayacağımız konusunda şüphemiz yok" dedi.