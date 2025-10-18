Türkiye-Suriye ilişkilerinde hedef 5 milyar dolar ticaret hacmi

MÜSİAD Gaziantep Şubesi ev sahipliğinde Türkiye-Suriye arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla ‘Suriye Bilgilendirme' paneli düzenlendi. Panel öncesi açıklamalarda bulunan MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, "Çok kısa bir zaman içerisinde 5 milyar dolar ticaret hacmini yakalayacağımız konusunda şüphemiz yok" dedi.

