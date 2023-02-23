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Türkiye onu bu görüntüyle tanıdı! Mustafa Aydın ekiplerin sembolü oldu... En etkilendiği olayı ağlayarak anlattı

A Haber
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Giriş: 23.02.2023 10:17
AFAD gönüllüsü Mustafa Aydın, Hatay'daki kurtarma çalışmalarında enkazın birinden diğerine koştu. Baretini çıkarınca o ilginç görüntü göze çarptı. Kafasından buhar yükseldi, depremde sembolleşti. Günlerce enkazda arama yapan Aydın'ı en etkileyen olay ise yürekleri yaktı.
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