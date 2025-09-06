06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Türkiye nasıl bir kış geçirecek? Kuraklık tehlikesi kapıda mı?
Türkiye nasıl bir kış geçirecek? Kuraklık tehlikesi kapıda mı?

Türkiye nasıl bir kış geçirecek? Kuraklık tehlikesi kapıda mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2025 11:53
İstanbul'a uzun bir aradan sonra yağan yağmur yüreklere sevince yol açsa da A Haber canlı yayınında konuşan meteoroloji uzmanı Adil Tek kuraklık tehlikesinin geçmediğini vurguladı. Yağışların ortalamaların çok altında kaldığını belirten Adil Tek, sonbahar ve kış aylarının da kurak geçeceğini ifade etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye nasıl bir kış geçirecek? Kuraklık tehlikesi kapıda mı?
Berber tavsiyesi hayatını kabusa çevirdi! Tanınmaz hale döndü
Berber tavsiyesi hayatını kabusa çevirdi! Tanınmaz hale döndü
Türkiye nasıl bir kış geçirecek?
Türkiye nasıl bir kış geçirecek?
İstanbul’da sağanak etkili oluyor!
İstanbul’da sağanak etkili oluyor!
Liderlerin ’uzun yaşam’ sohbeti!
Liderlerin 'uzun yaşam' sohbeti!
Ağustosta her 2 yolcudan biri İstanbul’daki havalimanlarını kullandı
Ağustosta her 2 yolcudan biri İstanbul'daki havalimanlarını kullandı
8 kent için sarı kodlu uyarı
8 kent için sarı kodlu uyarı
2 ilçede İETT otobüsü kazası
2 ilçede İETT otobüsü kazası
Kanseri yendi şehir turu attı!
Kanseri yendi şehir turu attı!
Araba park etmek zordur!
Araba park etmek zordur!
Bir sonraki durak nikah dairesi!
Bir sonraki durak nikah dairesi!
Elektrikli valizle yeniden yolculuk yaptı
Elektrikli valizle yeniden yolculuk yaptı
İngiltere’de vergi skandalı!
İngiltere'de vergi skandalı!
Daha Fazla Video Göster