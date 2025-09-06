06 Eylül 2025, Cumartesi
Türkiye nasıl bir kış geçirecek? Kuraklık tehlikesi kapıda mı?
İstanbul'a uzun bir aradan sonra yağan yağmur yüreklere sevince yol açsa da A Haber canlı yayınında konuşan meteoroloji uzmanı Adil Tek kuraklık tehlikesinin geçmediğini vurguladı. Yağışların ortalamaların çok altında kaldığını belirten Adil Tek, sonbahar ve kış aylarının da kurak geçeceğini ifade etti.