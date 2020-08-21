Türkiye tarihi MÜJDE için A Haber ekranına kilitlendi

Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı merakla bekliyor. İstanbul'daki kıraathanelerde de müjde heyecanı var. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'ın "Cuma günü bir müjde vereceğiz, yeni bir dönem açılacak” sözlerinin ardındaki müjdenin ne olduğunu öğrenebilmek için A Haber ekranlarına kilitlendi. Saatler 15'i gösterdiğinde Başkan Erdoğan Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi canlı yayında duyuracak.