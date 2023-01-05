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Türkiye kahraman şehit polis Fethi Sekin'i anıyor

A Haber
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Giriş: 05.01.2023 10:50
Trafik polisi Fethi Sekin, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine bombalı saldırı düzenlemek isteyen teröristlerle çatışırken şehit olmuştu. Türkiye kahraman şehidi unutmadı. Şehidin baba ocağı Alazığ'da da anma programı düzenlendi. Detayları A Haber muhabiri Barış Türe aktardı.
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