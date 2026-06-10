Türkiye hava durumuna kilitlendi! Sağanak ve sıcaklık dalgası aynı anda geliyor: O tarihe dikkat!

Yurt genelinde hava durumu hareketliliği devam ederken, vatandaşlar 'Bu yaz nasıl geçecek?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında Gökhan Kurt’un sorularını yanıtlayarak kritik uyarılarda bulundu. İç Anadolu’da etkili olan sağanak yağışların yanı sıra, hafta sonu Balkanlar’dan gelecek serin hava dalgasıyla sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği açıklandı. İşte bölge bölge son tahminler ve beklenen hava olaylarının detayları...