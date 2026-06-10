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Ankara’da 4 kumarhaneye baskın: 11 şüpheli suçüstü yakalandı

Ankara’da Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 4 kumarhaneye basın yapıldı. Operasyonlarda 11 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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