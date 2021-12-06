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Türkiye Barolar Birliği'nde skandal görüntüler! DHKP-C marşı söylediler: Vurun kardaşlar vurun

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Giriş: 06.12.2021 10:23
Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilen Erinç Sağkan'ın başkanlığını kutlamak için Baro binasında toplanan avukatlar, hep birlikte DHKP-C yanlısı Grup Yorum'un seslendirdiği ''Gündoğdu Marşı''ını söyledi. Sağkan'ı kutlyan kalabalık, 'Vurun kardaşlar vurun' naraları attı. Türkiye Barolar Birliği'nin problematik adayının başkan seçilmesinin ardından TBB koridorlarında ''vurun kardaşlar vurun'' sesleri yükseldi.

TERÖRİST İÇİN ÜZGÜNMÜŞ!

Erinç Sağkan'ın geçen yıl yaptığı paylaşımda, terör örgütü DHKP-C üyeliğinden 2016'da tutuklanan ve açlık orucuna başlaması sonucu Kasım 2019'da tahliye edildikten sonra evinde ölen Helin Bölek için üzüntülerini dile getirdiği görüldü.

GRUP YORUM'UN GÜNDOĞDU'SUNU SÖYLEDİLER

TBB Başkanı seçilen Erinç Sağkan'ın başkanlığını kutlamak için Baro binasında toplanan avukatlar, hep birlikte DHKP-C yanlısı Grup Yorum'un orijinalini alıp bir propaganda unsuruna dönüştürmek için değiştirdiği, ''Gündoğdu Marşı''ının Grup Yorum versiyonunu söyledi.

KILIÇDAROĞLU İLK TEBRİK EDENLERDEN OLDU

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Sağkan'ı ilk tebrik edenlerden oldu. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulunda seçimi kazanarak TBB Başkanı seçilen Erinç Sağkan ve yönetim kurulunu kutluyorum. Hukukun egemenliğini birlikte tesis edeceğimiz, ülkemizde görevinizi hiçbir baskı altında kalmadan yerine getireceğiniz günler yakındır" dedi.

GÜNDOĞDU MARŞI GERÇEKTE NEDİR?

26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Başkomutanlık Meydan Savaşı yani Büyük Taarruz'un ardından Türk ordusu, 30 Ağustos'ta kesin olarak zafer kazanır. Afyon-Kütahya üzerinden İzmir'e ilerleyen Türkler, 9 Eylül 1922'de kesin olarak İzmir'i işgalden kurtarır. Büyük Taarruz sonrasında Gündoğdu Marşı, Türk insanının vatan uğruna canlarını feda edişini anlatmak için yazılmıştır.
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