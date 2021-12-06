Türkiye Barolar Birliği'nde skandal görüntüler! DHKP-C marşı söylediler: Vurun kardaşlar vurun

Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilen Erinç Sağkan'ın başkanlığını kutlamak için Baro binasında toplanan avukatlar, hep birlikte DHKP-C yanlısı Grup Yorum'un seslendirdiği ''Gündoğdu Marşı''ını söyledi. Sağkan'ı kutlyan kalabalık, 'Vurun kardaşlar vurun' naraları attı.

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Türkiye Barolar Birliği'nin problematik adayının başkan seçilmesinin ardından TBB koridorlarındasesleri yükseldi.Erinç Sağkan'ın geçen yıl yaptığı paylaşımda, terör örgütü DHKP-C üyeliğinden 2016'da tutuklanan ve açlık orucuna başlaması sonucu Kasım 2019'da tahliye edildikten sonra evinde ölen Helin Bölek için üzüntülerini dile getirdiği görüldü.TBB Başkanı seçilen Erinç Sağkan'ın başkanlığını kutlamak için Baro binasında toplanan avukatlar, hep birlikte DHKP-C yanlısı Grup Yorum'un orijinalini alıp bir propaganda unsuruna dönüştürmek için değiştirdiği, ''Gündoğdu Marşı''ının Grup Yorum versiyonunu söyledi.Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Sağkan'ı ilk tebrik edenlerden oldu. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu,dedi.26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Başkomutanlık Meydan Savaşı yani Büyük Taarruz'un ardından Türk ordusu, 30 Ağustos'ta kesin olarak zafer kazanır. Afyon-Kütahya üzerinden İzmir'e ilerleyen Türkler, 9 Eylül 1922'de kesin olarak İzmir'i işgalden kurtarır. Büyük Taarruz sonrasında Gündoğdu Marşı, Türk insanının vatan uğruna canlarını feda edişini anlatmak için yazılmıştır.