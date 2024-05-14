Türk Yıldızları’nın gösterisi nefesleri kesti! Karaman'da gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızlarını binlerce kişi izledi

Karaman’da bu yıl 747’ncisi kutlanan Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi anma etkinliklerinin son gününde Türk Yıldızları’nın yaptığı gösteri uçuşu nefesleri kesti. İşte o gösteriden görüntüler...

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