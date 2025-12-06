Türk kahvesi insanlık mirası oldu! 40 yıllık hatır bin yıllık lezzet

Dün 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’ydü. Farklı birçok kahve tüketiliyor artık bizim ülkemizde de ama Türk kahvesinin yeri hepimiz için ayrı. Birçok mekan ve firma bu özel günde Türk kahvesini ikram etti müşterilerine. Birçok kentte olduğu gibi, İstanbul'un dört bir yanını da kahve kokusu sardı.

