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Türk Halk Müziği sanatçısı 62 yaşındaki Burhan Çaçan hayatını kaybetti

A Haber
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Giriş: 12.01.2023 16:31
Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Çaçan'ın İstanbul'daki evinde öldüğü öğrenildi. Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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