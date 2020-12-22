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Türk firması taşınabilir Kovid-19 laboratuvarı geliştirdi

A Haber
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Giriş: 22.12.2020 11:16
Güncelleme:22.12.2020 11:49
Türk firması mobil koronavirüs laboratuvarı geliştirdi. Bu laboratuvar ayn zamanda taşınabiliyor. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı.

Türk firması mobil Covid-19 laboratuvarı geliştirdi. Bu laboratuvar ayn zamanda taşınabiliyor. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı.

Herhangi Kovid-19 veya değişik bir virüs oluştuğunda ilgili bölgeye gidip hızlı bir şekilde müdahale edilebilecek.

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Mobil Kovid-19 laboratuvarı geliştirdi
Mobil Kovid-19 laboratuvarı geliştirdi
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