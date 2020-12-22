Türk firması taşınabilir Kovid-19 laboratuvarı geliştirdi

Türk firması mobil koronavirüs laboratuvarı geliştirdi. Bu laboratuvar ayn zamanda taşınabiliyor. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı.

Türk firması mobil Covid-19 laboratuvarı geliştirdi. Bu laboratuvar ayn zamanda taşınabiliyor. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı.

Herhangi Kovid-19 veya değişik bir virüs oluştuğunda ilgili bölgeye gidip hızlı bir şekilde müdahale edilebilecek.

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